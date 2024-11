Lazio | problema al ginocchio per Tavares domani gli esami

Leggi su Sportface.it

Lasta vivendo una complessa sosta nazionali. Dopo il caso Dia – a cui inizialmente avevano diagnosticato la Malaria, diagnosi successivamente smentita a Dakar – i biancocelesti si trovano a dover fare i conti con le condizioni fisiche di Nuno. L’esterno portoghese sarà sottoposto ai necessarimedici nella giornata di, per valutare l’entità dell’infortunio alsubito nel corso del ritiro con la propria nazionale. Il calciatore ha infatti accusato dolore nel corso dell’ultimo allenamento e, tornato in Italia, sarà visitato dallo staff medico della. Resta da capire se sarà a disposizione di Baroni per la sfida contro il Bologna.alpergliSportFace.