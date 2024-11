Lanazione.it - La battaglia per le tratte fragili. Il Pd sale sul treno dei pendolari. La Lega: "Solo propaganda"

Leggi su Lanazione.it

"È stato cancellato senza preavviso unche doveva andare verso Bologna, creando così un disagio fortissimo ai tantissimi fruitori di questa tratta, lavoratori ma soprattutto agli studenti, in particolare a quelli che frequentano le scuole superiori a Castiglione dei Pepoli partendo da Vernio ma anche i ragazzi che frequentano l’Università di Bologna. Abbiamo trovato decine e decine di ragazze e ragazzi, lasciati da soli a fronteggiare un disservizio che nonnon è stato annunciato ma per il quale non è stata data neanche un’alternativa". È quanto affermano il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi e Francesco Gazzetti, consigliere regionale dem e responsabile Infrastrutture e trasporti del Pd toscano, dopo la seconda tappa della campagna ‘in attesa. Ci vediamo in stazione’ svolta lungo la tratta Vernio-Prato (partenza alle 7,28).