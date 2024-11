Ilgiorno.it - Incidente in moto a Desenzano del Garda: morto il 35enne Iliaz Ismaili

del(Brescia) – Èa qualche ora dall’in cui è stato coinvolto mentre era in sella alla suacicletta. L’ultima vittima delle strade bresciane si chiamava, aveva 35 anni e viveva adel, dove lavorava come barista in un albergo.mortale Brescia 18 novembre 2024, Fotolive Filippo Venezia Il centauro poco prima delle 15 di lunedì è finito contro un furgone alla cui guida c’era un 26enne, rimasto illeso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, che era originario dell’Albania, stava sorpassando un veicolo quando si è scontrato col mezzo pesante. È stato portato in ospedale adelin condizioni gravissime. È spirato a causa dei traumi riportati e nonostante i tentativi dei medici, che lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ha rilevato i fatti la polizia locale di