Lanazione.it - Il talento di Campinoti. Pramac vince il MotoGp. Ma il cuore dell’azienda batte per Casole d’Elsa

è un colosso industriale di caratura mondiale, ma è anche – e forse soprattutto – una famiglia. A partire dal nome, che infatti è l’acronimo di Paolo, Riccardo, Alessandro, Mario e Adriana: una famiglia, appunto, con un padre, (Mario, il fondatore), una madre e i loro tre figli che, a cavallo di bolidi da 300 chilometri all’ora, è salita in cima al mondo partendo da un piccola città di 4mila abitanti come, arrampicata a 400 metri d’altitudine su una collina del senese. Ma se a scatenare i cavalli delle sue moto ha iniziato da lì nel 2002, la famiglia, orginaria di Colle Valdove in gran parte ancora risiede, ha cominciato a costruire la sua scuderia da un’altra parte e qualche decennio prima, quando l’azienda si trovava nella vicina Monteriggioni, e si chiamava ’L’Europea’, fabbricava macchinari per l’edilizia e il primogenito Paolo, oggi Ceo e il ‘Team Principal’ più cercato dal circo mediatico che ruota attorno alla, era ancora uno studente.