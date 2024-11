Lanazione.it - Il malato immaginario apre la stagione dello Spina

Arezzo, 19 novembre 2024 – Illa. L’attesa è finita, una nuovateatrale a Castiglion Fiorentino sta per cominciare. Si rifinalmente il sipario del Teatro Comunale Mario, gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci: dal 20 novembre al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per unache promette intrattenimento, divertimento e pensiero, come suggerisce lo stesso titolo, “A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!”. Si parte mercoledì 20 novembre, con la compagnia Stivalaccio Teatro che presenta Il- L’ultimo viaggio, riscrittura del classico di Molière diretta da Marco Zoppello. Sul palco insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota. Lo spettacolo è un salto nell'universo molieriano, tra improvvisazione e canti da saltimbanco, e nel gioco del teatro, che deve essere vivo ed estemporaneo quanto la commedia, specchio incrinato dell’umano.