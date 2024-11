Tpi.it - Il Comitato speciale dell’Onu denuncia come Meta e TikTok?aiutano Israele?a censurare i palestinesi?e a oscurare?le conseguenze?della guerra a Gaza

Leggi su Tpi.it

Ladi Israele contro Hamas aha anche un altro fronte, quello dell’informazione, dove Tel Aviv può contare, secondo un, su due “alleati” particolari: le piattaforme social(proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp) e TikTok, che aiuterebbero lo Stato ebraico ai palestinesi e a oscurare le conseguenze dellanella Striscia.Ildelle Nazioni Unite, istituito nel 1968 per indagare sul rispetto dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, hato in un recente rapporto “i metodi didi Israele acoerenti con il genocidio”. Ma un’altracontenuta nella stessa relazione, presentata ieri alla 79esima sessione dell’Assemblea generale, è passata quasi inosservata.L’organismo internazionale ha infatti rilevato anche “la crescente censura” che ostacola “l’accesso globale alle informazioni sulla situazione e sull’impatto delle operazioni militari” di Israele a, in coordinamento con le piattaforme social.