Genoa ufficiale | esonerato Alberto Gilardino

Leggi su Sportface.it

non è più l’allenatore del. Arrivato nel dicembre 2022 al posto di Blessin in Serie B, è stato artefice della promozione del Grifone in Serie A e ha condotto i rossoblù ad una tranquilla salvezza nella scorsa stagione. Il mercato (Gudmunsson e Retegui) e gli infortuni (Malinovski, Messias, Vitinha, Gollini, Vasquez, De Winter, Frendrup) non hanno permesso adi ripetere i numeri delle passate annate. La dirigenza ha deciso per l’esonero durante la sosta nazionali, nonostante il pareggio con il Como e la vittoria a Parma arrivati nelle ultime due giornate. Il sostituto sarà Patrick Vieira, che dovrà ripartire dal 17° posto in classifica con 10 punti.SportFace.