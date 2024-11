Agi.it - Esplosione in un'abitazione vicino a Roma, 2 feriti

AGI - Una madre e il figlio sono rimastiin un'nella loro casa questa mattina ad Artena, a sud di. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 7, verosimilmente per una fuga di gas da una bombola, e ha danneggiato la cucina provocando il crollo del tetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Colleferro e quelli della stazione di Artena, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dello stabile. Sono state soccorse le due persone presenti all'interno dell', una donna e il figlio che dormivano. I due, non in pericolo di vita, sono stati portati all'ospedale Sant'Eugenio.