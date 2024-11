Anteprima24.it - “Costruire”: evento conclusivo del ‘Pmi Day 2024’

Tempo di lettura: 3 minutiE’ programmata per il prossimo 22 novembre, con inizio alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele a Benl’del PMI DAY 2024 organizzato da Confindustria BenPiccola Industria.Il PMI DAY è un’iniziativa, realizzata su scala nazionale, giunta alla quindicesima edizione, che ha lo scopo di aprire, al mondo scolastico, per un giorno le porte del sistema produttivo.Il format messo in campo dalla Territoriale di Benprevede un percorso di visite aziendali realizzate dal 6 al 20 novembre e la conclusione dei lavori nell’ambito di un convegno, programmato per il 22 novembre, anche alla presenza degli studenti coinvolti durante le visite aziendali al fine di avere un back sull’esperienza vissuta e di chiudere un percorso conoscitivo.