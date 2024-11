Cop29 l’allarme per il Mediterraneo | Se continua così 20 milioni di persone dovranno fuggire entro il 2100

Leggi su Open.online

Se il trend attuale continuerà, fino a 20diche oggi abitano le coste del Marlasciare la propria casa per sempre a causa dell’innalzamento del livello delle acque. Questo è uno dei dati più significativi del rapporto speciale della rete di scienziati ed esperti Mediterranean Experts on Climate and environmental Change (MedECC) presentato oggi alladi Baku. Secondo quanto si legge nel report, oggi il tasso di innalzamento del livello del mare è di 2,8 millimetri all’anno, il doppio rispetto alla fine del secolo scorso. Edil, a causa dei cambiamenti climatici, il livello potrebbe essere un metro più alto di ora, mettendo a repentaglio la stabilità della vita di un terzo degli abitanti della regione tra cui il popolatissimo delta del Nilo, nonché il funzionamento di infrastrutture comprese strade, ferrovie ed aeroporti.