Dilei.it - Cher, il marito Sonny Bono pensò di ucciderla: nuova biografia eclatante

Certe vite meritano di finire in un libro, alcune vite hanno bisogno addirittura di più di un volume. È un’epopea la storia di, che definire pop star sarebbe riduttivo. Star a neppure vent’anni, oggi che di anni ne ha 78, la vincitrice di un Oscar, un Emmy e un Grammy, ha deciso di raccontare la propria versione della storia in una lunga – doppia – autoche porta il suo nome nel titolo e arriva in Italia il 3 dicembre., il memoir di una vita da filmÈ il 1946 quando viene al mondoyl Sarkisian, un nome altisonante, da strega o eroina. Seppur la sua infanzia fu tutto fuorché magica, figlia arrivata troppo presto dei troppo giovani Georgia e Johnnie – aspirante star lei, truffatore con problemi di droga lui. Non erano in grado di occuparsi di una bambina, e cosìyl finì in un orfanotrofio, da cui riuscì a fuggire per essere accolta in casa di amici.