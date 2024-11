Bocchigliero il paese della Calabria truffato da due sedicenti promotori finanziari | Gli ho dato 100 mila euro e ora ne ho 2 500

Leggi su Open.online

Un’intera comunità sotto shock. A, piccoloSila in provincia di Cosenza, decine di cittadini sono rimasti senza risparmi. Li avevano affidati a quelli che si erano presentati come due, ma ora temono di essere stati truffati. C’è chi in oltre 30 anni ha investito 100e oggi se ne ritrova un paio di migliaia. In totale, secondo quanto riportato in un servizio di Pomeriggio Cinque, mancano al conto complessivo di circa 4 milioni di. Durante la trasmissione, alcune vittime hanno parlato apertamente di «truffa», mentre altri nelavanzano l’ipotesi che si tratti di investimenti falliti o non maturati. «Idici hanno truffati»Alcuni sostengono che i presuntisarebbero semplicemente scappati con il bottino.