Iodonna.it - Bioplastiche idrosolubili, sensori che monitorano la salute delle piante, cellule della frutta potenziate: sono gli ultimi filoni di ricerca di nuove start up bio guidate da donne. Un settore che in Italia ha grandi potenzialità ma ha ancora bisogno di essere riconosciuto e finanziato. Alcuni investitori, però, sono già in prima linea

Inla bioeconomia, cioè il sistema economico che utilizza risorse biologiche o rinnovabili, vale circa 440 miliardi e dà occupazione a due milioni di persone (fonte Intesa Sanpaolo Research Department). «Comprende tutta la filiera bio-agroalimentare, la moda e la cosmesi sostenibile, la carta riciclata, la chimica verde, la farmaceutica bio» spiega Andrea Beretta, responsabile dei programmi di accelerazione di Cariplo Factory. Eppure, non citantiche puntano su questo comparto. «Secondo le nostre rielaborazioni, se nel 2023 si è investito nelleup, in totale, per un miliardo, a quelle bioandati soli 135 milioni. In Europa il mercato è sviluppato e, inno. Eppure crediamo che nel nostro Paese ci sia spazio per far crescereup e per farle scalare all’estero».