Belve Francesca Fagnani svela come sceglie chi intervistare e confessa | Partecipare a un reality? Mi diverte guardarli ma…

Questa sera prenderà il via uno dei programmi più amati di Rai Due, ovvero, la trasmissione condotta dain cui una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema e della musica accettano di mettersi in gioco rispondendo alle domande spesso scomode della conduttrice.Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha parlato di questo ritorno in tv,ndo anche alcuni degli ospiti che vedremo in onda nelle prossime settimane:Partiamo con Mara Venier. Un’intervistante ma anche velata di malinconia: ha attraversato un periodo difficile, con momenti di depressione, e ce ne parla. Insomma, una Mara inedita. Ho invitato Valeria Bruni Tedeschi, Gianmarco Tamberi, Elisabetta Canalis, Valeria Golino, Claudio Lotito. E anche Andrea Giambruno: aspetto le conferme.