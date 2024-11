Oasport.it - Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Serate da sogno per Woldenseae e Veronesi, Pajola decisivo

Ottavadi campionato di pallacanestro chiusa di lunedì sera; Trento ancora in fuga in solitaria, con Bologna ad inseguire a due soli punti. Chi sono stati idella? Scopriamolo insieme.ILBAAmedeo Della Valle: il solito leader offensivo della GermaniBrescia. Non avrà giocato una delle suepartite stagionali, con un 2/6 complessivo al tiro, ma intanto è praticamente glaciale dalla lunetta con il suo 8/10 ma si rende utile anche in altri aspetti, con 5 rimbalzi e altrettanti falli subiti. Quando la palla scotta, Peppe Poeta ha un ordine: si va da lui.Andriu Tomas Woldetensae: il Napoliè in crisi nerissima, ottava sconfitta in fila ed Igor Milicic esonerato. Ma una piccola nota positiva dal match con Treviso arriva con l’esterno di origine eritrea ma nato a Bologna, che gioca una partita di spessore con i suoi 15 punti e 7 rimbalzi con 6/7 complessivo al tiro e 3 recuperi per un ottimo 22 di valutazione.