Gaeta.it - Turkish Airlines lancia una nuova collezione di giocattoli per i piccoli passeggeri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha annunciato l’introduzione di una serie di set di giochi dedicati ai bambini sui voli internazionali, progettati per rendere il viaggio più piacevole e coinvolgente. La, denominata “My Travel Buddy”, comprende cinque set specificamente ideati per i bambini, adattati in base alla durata dei voli e alle fasce d’età. Questa iniziativa dimostra l’impegno della compagnia aerea nel fornire esperienze memorabili aipiù giovani e nel soddisfare le loro esigenze durante i viaggi a lungo raggio.Unapensata per due fasce d’etàI nuovi set didisono progettati per attrarre due gruppi di età: bambini dai 2 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Questa segmentazione permette di offrire attività eadeguati e stimolanti per ogni fase dello sviluppo infantile.