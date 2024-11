Iltempo.it - “Tornassi indietro...”. La rivelazione di Flavia Vento, che stuzzica Ilary Blasi

Leggi su Iltempo.it

«Il sesso può essere molto satanico.non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine come Maria. Se mi devo scusare conper Totti? No, con nessuno». Tra castità e apparizioni mariane in un golf club,ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di 'Belve' non chiede scusa aper il gossip su Francesco Totti e invita la conduttrice al suo 'matrimonio' con Tom Cruise. Torna 'Belve', il programma di Rai2 ideato e condotto da Fagnani: in prima serata, ogni martedì dal 19 novembre. Tra gli ospiti della prima puntatache in un serrato confronto, intimo e sorprendente, si racconta a tutto campo e senza freni. Non chiede scusa aper il gossip su Francesco Totti e nello studio di Francesca Fagnani,parla di castità («rimarrei vergine» dice), di sesso (che definisce «satanico»), di spiritualità e visioni della Madonna in un golf club alle porte di Roma.