Spunti di vista Maledetta sosta Così tutte le big perdono i pezzi

(S)punti di vista. Maledetta sosta. Così tutte le big perdono i pezzi

di Giulio Mola Il gravissimo infortunio del colombiano Juan David Cabal prima, il grande spavento per Hakan Calhanoglu e l’apprensione per Theo Hernandez poi, l’ansia dei prossimi tre giorni aspettando il ritorno dei vari “nazionali“., un’altra volta. Anche il terzo stop stagionale per dare spazio alle rappresentative di tutto il mondo è stato pagato a duro prezzo dai club. Piange la Juventus che, dopo Bremer, perde un’altra pedina importante in difesa; preoccupata l’Inter (nonostante le rassicurazioni arrivate ieri dalla Turchia) per le condizioni di uno dei suoi “titolarissimi“, un po’ meno il Milan per il terzino francese, in panchina ieri. Senza dimenticare però che i rossoneri erano contrari all’utilizzo, ritenuto affrettato, di Alvaro Morata che anche stasera dovrebbe tornare in campo con la Spagna.