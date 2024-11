Donnapop.it - Sono Bruganelli lascia Ballando con le stelle, il ritiro è ormai certo: le sue parole

Leggi su Donnapop.it

Sonia, nota produttrice e concorrente di “con le“, ha vissuto un’altra settimana turbolenta nel celebre programma di danza. Dopo essere finita nuovamente allo spareggio, la pressione e la fatica sembrano aver preso il sopravvento, portando Sonia a riflettere seriamente sul suo futuro nella competizione. In una diretta su Instagram, le suehanno rivelato il suo stato d’animo: «divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata». Le sue dichiarazionino capire quanto il percorso sia stato difficile e impegnativo per lei, mettendo in discussione la leggerezza con la quale aveva deciso di intraprendere questa esperienza.Sonia ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua lotta interiore, affermando: «Sto cercando da voi la forza per poter dire ‘ci riprovo’ perché oggettivamente l’idea di ricominciare un po’ di preoccupazione me la mette».