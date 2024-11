Ilnapolista.it - Sinner è inevitabile, persino noioso. Ha trasformato gli avversari in ceto medio riflessivo

Siamo già al punto in cui proclamiamo l’inevitabilità futura di Jannik, da qui agli anni a venire finché Tas non ci separi. La precondizione dell’assioma, se vogliamo chiamarlo così, è proprio che solo un fattore esterno come la sentenza d’un tribunale (o l’ovvietà di un infortunio qualunque) potrà “salvare” il tennis dal dominio del suo attuale mattatore. Quindi distogliamo lo sguardo da quell’elefante nella stanza, e godiamoci il presente come solo gli asceti tibetani – e ovviamentestesso – sanno fare.Trattasi di una goduria percepita. La vecchia storia ascensoristica del “non è tanto che fa caldo, è l’umidità”: la stessa cosa. Il trionfo diè spudoratamente italiano, per ovvi motivi. Lo celebriamo con tutto il trasporto che merita un fenomeno del genere, e ce ne appropriamo perché siamo irrimediabilmente – noi mooolto più di lui – “italiani”: il miglior tennista del mondo per distacco è “nostro”.