Sport.quotidiano.net - Sinner, così si gioca solo nei film. Finals dominate e fame da numero 1: "Grazie, posso ancora migliorare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prendete un campione perfetto e pensatelo più in grande. Aggiungete un ragazzo acqua e sapone, figlio del sacrificio sportivo e troverete la vittoria che tutti aspettavano da sempre: quella di un italiano, la prima, alle Atp. E Jannik lo fa a modo suo: 6-4, 6-4 a un povero Taylor Fritz, ’vittima sacrificale’ dominata nei più grandi trionfi del tennista azzurro. Lo seppellisce sotto una valanga di ace e di vincenti. Poi ritira il premio di maestro dei maestri, discorso asciutto e, incredibilmente fuori dai suoi schemi inonda con una doccia di spumante il presidente federale Angelo Binaghi. Assieme al tenero abbraccio con papà Hanspeter due scorci dell’uomo dietro l’alieno, che dopo un anno da dominatore non manca di dire, mai pago: "Il lavoro non finisce mai e sappiamo che abbiamo margine".