Serie A 2024/2025, le probabili formazioni della tredicesima giornata

Ledel campionato di, che andrà in scena da sabato 23 a lunedì 25 novembre. Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo e il turno si aprirà con i tre anticipi del sabato: alle 15:00 Verona-Inter, alle 18:00 il big-match del Meazza Milan-Juventus e alle 20:45 Parma-Atalanta. Nel lunch match di domenica il Genoa ospiterà il Cagliari, mentre a seguire sarà la volta di Como-Fiorentina e Torino-Monza; alle 18:00 spazio alla grande sfida del Maradona Napoli-Roma, in serata Lazio-Bologna. A chiudere lasaranno i due posticipi di lunedì Empoli-Udinese e Venezia-Lecce. Ecco tutte lediA.LeVERONA-INTERMILAN-JUVENTUSPARMA-ATALANTAGENOA-CAGLIARICOMO-FIORENTINATORINO-MONZANAPOLI-ROMALAZIO-BOLOGNAEMPOLI-UDINESEVENEZIA-LECCE, leSportFace.