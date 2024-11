Lortica.it - San Miniato espugna il Palasport Estra: prima sconfitta casalinga per la BC Servizi Arezzo

BCScuola Basket– Le Patrie Etrusca San59-74Parziali: 22-19; 38-33; 50-54BC: Scortica 6, Toia 16, Nica ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 8, Vagnuzzi 2, Kader 6, Terrosi, Bischetti. All. Fioravanti, Ass. LibertoLe Patrie: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 7, Metzla 8, Menconi 18, Scardigli 2, Penco ne, Re 9, Marrocchi ne, Granchi ne, Ndour 23, Cravero 7. All. Martelloni, Ass. Menconi e GoriLa BCincassa laalcontro una Sanche, con un secondo tempo di altissimo livello, chiude il match con il punteggio di 74-59.La gara inizia con un 5-0 degli ospiti, ma la reazione amaranto non tarda ad arrivare grazie alle triple di Toia che portano la SBA in vantaggio. Il primo quarto si conclude 22-19 per i padroni di casa.