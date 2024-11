Roma addosso 17 dosi di hashish e cocaina | arrestato 37enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 novembre 2024- Sicurezza e contrasto ad eventuali turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica legate al fenomeno della “movida”, allo spaccio e al degrado: questi gli obiettivi dell’operazione straordinaria di controllo del territorio messa in campo dalla Polizia di Stato nel fine settimana nelle zone della movida di San Lorenzo e Trastevere.In campo gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Trastevere che hanno messo a setaccio, insieme ad operatori della Polizia Locale diCapitale e a personale dell’A.M.A. e della società di distribuzione dell’energia elettrica ARETI, i quartieri maggiormente frequentati da giovani e turisti nel weekend.Complessivamente sono state più di 300 le persone e 200 i veicoli controllati.A finire nel mirino della polizia, nel corso dell’attività, è stato un trentasettenne trovato in possesso di più di 17di stupefacente tra