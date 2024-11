Ilrestodelcarlino.it - Rizzello promuove la nostra provincia: "Il calcio giovanile gode di ottima salute"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Con tre squadre nei professionisti ladi Modena è un "unicum" e anche per questo il movimento delsta vivendo un ottimo momento di". Parola di Massimiano(nella foto con Andrea Catellani) , coordinatore regionale del Settorescolastico della Figc che fa il punto sui numeri del movimentonella. "In Emilia Romagna abbiamo oltre 64mila tesserati che praticano– spiega- di cui 3mila per ilfemminile. Sono in crescita anche i dati delle scuole: 117 sono quelle di terzo livello, la qualifica più alta, circa 20 di secondo e una sessantina di primo. Modena cavalca questa onda di crescita con 12 scuoledi terzo livello, 5 di secondo e via via le altre per un totale di 10mila tesserati per il settoredella Figc.