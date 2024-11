Liberoquotidiano.it - Regionali: Furfaro, 'due vittorie nette, quando non si litiga si vince, sia di lezione'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Dueemozionanti. Belle, piene,". Cosi il responsabile welfare del Pd, il deputato democratico, Marco. "In Emilia-Romagna, i cittadini hanno scelto di continuare ad andare avanti. In Umbria, hanno deciso di riprendere a farlo. Perchéla tua priorità è prenderti cura delle persone,re si può.prendi in mano la bandiera della sanità pubblica contro chi la sta smantellando, le persone ti votano.usi parole chiare per difendere i diritti, a partire da quelli delle donne, la gente sa chi scegliere.invece dire e di occuparsi di politicismi si condivide un progetto serio, ci si mette il cuore e ci si occupa della vita vera, i cittadini in te si riconoscono. Sia di, per tutti. C'è un Paese da cambiare e un'alternativa seria da costruire.