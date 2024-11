Gaeta.it - Ognivia celebra 100 anni di successi e innovazione nel turismo italiano

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2024 si festeggiano i centodi attività di, l’agenzia di viaggi divenuta un simbolo deldi qualità in Italia. Fondata nel 1924 a Sulmona, in Abruzzo, l’agenzia ha saputo evolversi e adattarsi nel corso di un secolo di cambiamenti, mantenendo sempre viva la passione per il servizio al cliente. Dalla consulenza per vacanze e viaggi di lavoro, fino all’organizzazione di pellegrinaggi e crociere, il percorso diè una testimonianza della storia delnel nostro paese.Le origini di: un viaggio nel temponasce nel 1924, un periodo storico in cui l’Italia stava iniziando a sviluppare una cultura turistica. Udo Papa, il fondatore, apre le porte della sua agenzia proprio a Sulmona, un centro che non solo è famoso per i confetti, ma anche per il suo legame con la letteratura grazie a Ovidio.