Nuove rotte per il Tucu Correa | il futuro tra Argentina e Turchia

Joaquíncontinua a vivere una stagione difficile con l’Inter, relegato ai margini della squadra e con poche apparizioni in campo. Il talento argentino, dopo un anno problematico al Marsiglia, dove non è riuscito a imporsi, era stato inizialmente messo sul mercato dai nerazzurri, ma non è riuscito a trovare una nuova destinazione. Così,è rimasto a Milano, nonostante il club lo avesse messo in discussione ed è rimasto a disposizione non avendo trovato una meta durante il mercato estivo. Simone Inzaghi non gli ha mai chiuso le porte del tutto, ma il suo impiego in questa stagione è stato limitato, e il fatto che non sia stato inserito nella lista per la Champions League di quest’anno ha messo in evidenza quanto il suo ruolo nell’Inter sia marginale.Attualmente, ildisembra essere sempre più lontano dalla Serie A.