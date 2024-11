Nerdpool.it - Nerdpool incontra Luana Vecchio

Sin dalla sua uscita, Lovesick ha catturato la nostra attenzione e si è insinuato nelle nostre menti. Quando abbiamo saputo chesarebbe stata presente a Lucca Comics & Games non potevamo certo perdere l’occasione di farle qualche domanda sulla sua opera che, inoltre, le è valsa il premio per la miglior copertina proprio alla manifestazione lucchese. Di seguito, quello che ci ha raccontato.Ciao, complimenti per la tua vittoria come miglior copertina ai Lucca Comics Awards. Benvenuta su.itGrazie.Si dice sempre che le storie nascono dalla necessità di essere raccontate. Com’è nata inizialmente l’idea per una storia difficile come Lovesick?Un po’ dalla mia necessità di scrivere un fumetto su quel genere, perché credo non ce ne siano abbastanza sul mercato americano e italiano.