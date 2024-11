MeloniItalia aderisce convinta all' Alleanza contro la fame

Quotidiano.net - Meloni,Italia aderisce convinta all'Alleanza contro la fame

La sicurezza alimentare è stata una delle "sfide prioritarie" per la presidenza italiana del G7 che ha promosso l'Apulia Food Systems Iniziative, "un'iniziativa concreta a disposizione del G20" e che intende operare anche "in sinergia" con l'globalelae la povertà, lanciata questa mattina dal presidente Lula e alla quale "l'Italiamente". E' questo, secondo quanto si apprende, uno dei messaggi lanciati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la prima sessione del G20 di Rio de Janeiro. La "cooperazione tra G7 e G20", ha sostenuto Meloni, può essere "decisiva" per trovare "soluzioni concrete ed efficaci alla complessità delle sfide del nostro tempo". Sfide, il ragionamento di Meloni, sempre più "interconnesse" e che dicono che "i problemi del Sud sono anche i problemi del Nord del mondo, e viceversa".