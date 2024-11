Lapresse.it - Medioriente, dal Libano “risposta positiva” alla proposta Usa di tregua

Passi avanti verso un cessate il fuoco in. Il ministro del Lavoro di Beirut, Mostafa Bayram, ha detto che il Paese comunicherà questa settimana la sua “posizione” sulladisostenuta dagli Stati Uniti. La bozza di accordo era stata consegnata da Washington a Beirut la scorsa settimana e domani l’inviato statunitense Amos Hochstein dovrebbe incontrare il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, leader del movimento sciita Amal, alleato di Hezbollah, che sta mediando sia per conto del governo che per conto dei militanti. Bayram, dopo un incontro con Berri, aveva dichiarato che il ruolo di Hezbollah “è assicurarsi che l’aggressione israeliana fallisca nel raggiungere i suoi obiettivi, mentre la negoziazione spetta allo Stato e al governo”. Anche Hezbollah, secondo funzionari e fonti diplomatiche, si sarebbe dichiarato aperto