Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 6-7 Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre impegnano fino alle fine le campionesse in caric

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DI11.00LADI-NORVEGIA DI15.00LADI-OLANDA DI19.0009:52 Match ottimo delle, che hanno impegnatoall’ultimo tiro leina. Ha fatto la differenza il terzo end in cui le elvetiche hanno ottenuto ben 3 punti.09:49 Un gioco da ragazze per Paetz mettere a segno la bocciata decisiva.6-7.09:47 Doppia bocciata perentoria della. Finisce praticamente qui.09:46 Constantini piazza la sua prima stone a copertura del punto. Ora la risposta di Paetz.09:45 Il gioco è però molto aperto. Non un buon viatico in vista dell’ultimo tiro elvetico.09:43 Errorino di Tirinzoni che permette a Giulia Zardini Lacedelli di mettere momentaneamente il puntono.