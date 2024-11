Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 5-5, Europei curling femminile in DIRETTA: perfetta parità a tre end dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0017:20 Norvegesi che con Kjaerland che pone le due stone iniziali nel cuore della casa.OTTAVO END17:16 Non tarda ad arrivare il draw di Constantini! Due puntie situazione indopo 7 end.5-5.17:15 Follia di Skaslien, che invece di giocare un comodo draw prova un difficile promotion-take out, fallendo. Occasionissima per l’, che clamorosamente può mettere a segno due punti.17:13 Addirittura 5 le stone norvegesi a punto in questo momento, ma c’è molta visuale per Constantini. C’è poco da inventarsi, bisogna salvare la mano e siglare il punto.