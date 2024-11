Ilnapolista.it - La Francia riporta l’Italia sulla terra, addio alle chiacchiere oniriche sul calcio tridimensionale di Spalletti

Leggi su Ilnapolista.it

Lasuldi SpttiLa sconfitta delper 1-3 contro la(priva di Mbappè)la Nazionalesi qualifica ai quarti di Nations League ma come seconda. Italia-nelle parole di Fabrizio Roncone del Corriere della Sera.Non si capisce se un po’ appagati dai complimenti ricevuti dopo le ultime partite, o se soltanto stanchi (il c.t. non se ne era accorto?), giochiamo unlento, cerchiamo un pggio complicato: siamo imprecisi, non chiudiamo triangolazioni elementari. Male Locatelli. Nel giropalla si fa trovare quasi sempre al posto sbagliato. E poi gioca a quattro, cinque tocchi. Va detto che il ruoto del play, del volante, non è il suo. Non ha proprio i tempi.