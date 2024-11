Sport.quotidiano.net - La FeralpiSalò ritorna a volare. Il bis alla Triestina è da terzo posto

di Luca Marinoni SALÒ (Brescia) Lanon sbaglia. Batte senza troppa fatica lafanalino di coda e si porta da sola al. La squadra gardesana dimentica subito la frenata in casa del Trento e conferma una volta di più che il Turina è il suo fortino inespugnabile. La formazione verdeblù (per l’occasione con una maglia con inserti rossi dedicata a sensibilizzare contro la violenza sulle donne) non sottovaluta l’ultima della classe e parte di gran carriera come chiesto da Diana. Dopo gli affondi iniziali di Dubickas, i padroni di casa sbloccano il risultato. Pietrelli si mette in luce sulla fascia e pennella un invitante assist a centro-area dove Cavuoti, di prima intenzione, trafigge la statica difesa alabardata. La rete difesa da Rinaldi non corre poi pericoli, mentre i gardesani mantengono le redini del gioco.