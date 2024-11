Lanazione.it - Jolo pari nel derby, Settimello passa primo. La Pietà: colpaccio in vallata. E Poggio ne fa 5

Un’altra domenica di calcio è andata in archivio: era la decima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria e si è rivelata non esente da sorprese. E anche per le formazioni di Prato e provincia, in attesa delle prossime sfide e dalla Coppa Toscana che già in settimana tornerà a bussare alla porta, è tempo di tracciare unbilancio. Iniziando dalla Prima Categoria, con il girone D che stavolta è stato piuttosto parco di reti e ha lasciato in dote solo pareggi per le compagini pratesi. E a farne le spese è stato lo, che ha perso il primato in classifica dopo il pareggio senza reti nelcon il Casale e Fattoria. La banda Ambrosio ha infatti subito il sorpasso del, ma la prima piazza è lì ad un solo punto e ci sono tutte le premesse per pianificare il controsorpasso.