Ilrestodelcarlino.it - Incubo stragi della strada. Croci per ricordare i morti: "Dobbiamo tutti riflettere"

Una distesa di milledi legno, le foto con i volti sorridenti, i loro nomi scanditi dall’altoparlante e le lacrime di chi li ricorda. Una "Spoon River" dell’asfalto perchi ha perso la vita in un incidente ieri nella Giornata internazionale delle vittime. Ad organizzarla in piazza Grande Maria Assunta Partesotti e Franco Piacentini che da sempre, attraverso l’associazione familiari vittimedi Modena, combattono una battaglia per sensibilizzare sull’eduzione ad una guida sicura e consapevole. Entrambi genitori di ragazziin incidentili insistono sulla pericolosità di alcuni comportamenti. Se alta velocità, alcol, droga, insufficienti infrastruttureli sono elementi determinanti, la prima causa di incidenti è la distrazione. "La distrazione significa prima di tutto guida al cellulare – spiega Partesotti – l’avvento dei social emessaggistica istantanea ha prodotto delleperché si distoglie completamente lo sguardo, l’attenzione dalla guida e le mani non sono più sul volante; sono abitudini assolutamente da evitare.