Iodonna.it - Il ragazzo, 16 anni, è l'unico della tribù Jolie-Pitt ad avere tenuto il doppio cognome

In occasioneserata dei Governors Awards 2024 – cerimonia per gli Oscar alla carriera e altri premi dell’Academy – Angelinaè arrivata sul red carpet con Knox. Una rara apparizione con il figlio di 16, l’a portare ancora ildel padre (a cui assomiglia in modo impressionante) e a non averlo disconosciuto come hanno fatto i suoi cinque fratelli dopo il divorzio – ancora in corso –coppia (è iniziato nel 2016). Ad Angelinabasta un completo nero in stile msh per stupire X Leggi anche › Angelinae Brada Venezia: 8di divorzio e di red carpet dimezzato in glamour Angelinaai Governors Awards 2024 con il figlio KnoxAnche per una delle serate di apertura dell’award season, Angelina non ha voluto rinunciare alla presenza di uno dei figlisua numerosa