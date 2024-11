Thesocialpost.it - Il partito Emiliano: cosa insegna la vittoria di De Pascale

Se tutti fossero come gliromagnoli, laboriosi, orgogliosi, valoriali, civili e allegri, gli italiani sarebbero migliori. Ci sono le alluvioni, le esondazioni, e fin dai tempi dei film di Peppone e Don Camillo tratti dei libri di Guareschi ci si rimbocca le maniche e si lavora, testa bassa e prosciutto di Parma, proteine e calcio dal formaggio più famoso del mondo, ma soprattutto motori da invidia globale che spingono questa terra. Gli emiliani sono orgogliosi, sono comunitari prima di comunisti, ci tengono alla loro identità e non si fanno irretire da logiche altre, da dinamiche nazionali. Anzi, per quanto riguarda il centrosinistra, loro sono la classe dirigenti, la segretaria ed il presidente del PD vengono da qui, e fuori di qui che non c’è identità e senso comune. Solo che questa identità è peculiare, estremamente particolare, difficilmente riproducibile su scale differenti.