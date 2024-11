Linkiesta.it - I musei devono aprirsi alle città per riacquisire il loro ruolo sociale

Nel 2022, secondo l’Istat, solo il 21,7 per cento della popolazione residente in Italia ha visitato almeno un museo, una mostra o un’area archeologica. E se, al contrario, fosse direttamente il museo a visitare gli italiani e adai centri urbani, diventando un “terzo spazio” in cui coltivare relazioni, socialità e idee?Viviamo nell’era della privatizzazione sfrenata delle. Nei centri storici costellati di dehors aprono solo ristoranti, bar o store di brand internazionali, mentre le librerie, i cinema, i teatri e gli spazi gratuiti della cultura chiudono o sono costretti a ridimensionarsi, arrendendosi alla standardizzazione di metropoli sempre più in balìa del turismo di massa e del consumo mordi e fuggi.In questo contesto, una piccola-grande rivoluzione del modo di vivere e strutturare isarebbe una risposta forte.