L’ex internazionale francese e già capitano dell’Arsenal, William, ha parlato con Genting Casino dell’attuale attaccante dei Gunners, Kai Havertz, e ha espresso dubbi sulla sua capacità di aiutare l’Arsenal a conquistare il titolo dicrede che l’ingaggio di Victorpotrebbe essere la soluzione per la sfida al titolo dell’Arsenal contro il Manchester City e il Liverpool:«Kai Havertz è un buon giocatore, ma non è mai stato quello che potrebbe guidare l’Arsenal verso il titolo di. Mi dispiace, ma Havertz non è al livello top; non è vicino agli standard di classe mondiale. L’Arsenal ha bisogno di un giocatore che possa occupare il suo posto in attacco, e nonancoraVictorsia aline può esprimersi a un livello più alto con l’Arsenal.