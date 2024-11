Panorama.it - Freckles mania: le lentiggini non sono più un difetto da coprire

Leggi su Panorama.it

Negli ultimi anni anche i meno attenti avranno notato comparire sui volti di ragazzi e ragazze le, particolarità ormai in voga nel mondo beauty, costringendo persino i brand di make up a ideare dei prodotti per ricreare lenel modo più naturale. Diventate parte fondamentale dei look da “good girl”, spesso accompagnate da un trucco occhi naturale e labbra irresistibili dal finish lucido, lenon hanno mai visto un periodo più roseo, ma chi ricorda quando erano considerate motivo di disagio e vergogna?Purtroppo per molti lein passatostate la causa di scherzi e profonde insicurezze, spingendo i diretti interessati ad utilizzare strati su strati di fondotinta pur di nasconderle. Sembra perciò paradossale che oggi milioni di persone investano più di 15 minuti al giorno nella realizzazione di quest’ultime.