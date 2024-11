Secoloditalia.it - Femminicidio, Valditara: “Colpa dell’immaturità del maschio che non accetta il no come risposta”

Leggi su Secoloditalia.it

“Quando una donna viene offesa o addirittura uccisa, è la stessa civiltà ad essere offesa e a venire negata”. L’ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe, nel videomessaggio per la presentazione della fondazione Giulia Cecchettin alla Camera. Poi si è concentrato sulla libertà femminile e sulle cause dei femminicidi, dovuti – stando alle sue parole – all’immaturità delche non sopporta il no. “Il fenomeno della violenza sulle donne si manifesta nel, nella violenza sessuale, ma anche nella discriminazione”, ha poi continuato il titolare del dicastero.sul tema del“Poi c’è il tema delche allarma sempre di più: se una volta era frutto della concezione proprietaria, oggi sembra più il frutto di una grave immaturità narcisista del, che non sa sopportare i no”, ha aggiunto.