È in corso di svolgimento Lucca Orientando

A parlare di orientamento scolastico e della lotta alla dispersione è Marta Castagna, classe 1962, già dirigente dell’IIS Zaccagna di Carrara e oggi ispettore tecnico dell’Ufficio scolastico regionale. Per la professoressa Castagna la guida delle famiglie e degli studenti nella scelta del performativo rappresenta una tappa cruciale per il successo educativo e personale. L’attenzione verso l’orientamento parte sin dai primi cicli scolastici, coinvolgendo anche i genitori degli alunni delle scuole primarie. Eventi come quello di, in programma oggi e domani, costituiscono una rara occasione per le scuole di presentare la propria offerta formativa. «L’orientamento non riguarda solo il passaggio al secondo ciclo di istruzione, ma inizia già nella scelta della scuola secondaria di primo grado» sottolinea Castagna.