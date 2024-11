Liberoquotidiano.it - Droga: traffico di cocaina e hashish, 20 arresti tra cui capo ultrà Luca Lucci

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - I militari del Nucleo di polizia economico finanzia di Pavia e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico), con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Milano, stanno eseguendo nelle province di Pavia, Milano, Reggio Calabria, Lecco e Piacenza un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, su proposta della locale Dda, nei confronti di 20 persone, di cui 15 in carcere e cinque aglidomiciliari, indiziati di appartenere a un'associazione specializzata neldi stupefacenti. Tra i destinatari della misura c'è anchedella curva Sud del Milan, già in carcere per l'indagine 'Doppia curva'. Un'associativa trasversale (i cui componenti assumono quindi quasi tutti la posizione di organizzatori) composta di elementi di spicco del narcolombardo e non solo per forniture all'ingrosso di