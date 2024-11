Sport.quotidiano.net - Di carlo cerca la soluzione. Ascoli, che digiuno. In mediana si soffre

L’di Mimmo Dinon va per molti motivi. Soprattutto per il rendimento del reparto difensivo che continua ad essere da bollino nero, data la scarsa assistenza dei mediani nel dare un contributo utile a respingere gli assalti avversari. Anche nel derby contro la Vis Pesaro (1-1) i bianconeri hanno confermato di avere delle serie lacune all’interno dell’organico e dei limiti preoccupanti sotto l’aspetto tecnico e caratteriale. A centrocampo l’assenza di un vero palleggiatore e di un paio di interdittori capaci di fare legna recuperando i palloni necessari, quando serve anche con le cattive, stanno creando non pochi problemi al nuovo tecnico del Picchio. Soprattutto nello sviluppo di determinati principi e di una manovra fluida che ad oggi resta non pervenuta. Gli errori in fase di costruzione dal basso e nel fraseggio adesso sono diventati una faccenda seria.