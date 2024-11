Gaeta.it - Commemorazione di Giulia Cecchettin: Un anno dopo il tragico ritrovamento

Facebook WhatsAppTwitter Unfa, il corpo divenne ritrovato, lasciando un segno indelebile nella comunità di Pordenone. Oggi, la cerimonia diha richiamato l’attenzione su temi cruciali come la violenza sulle donne, mettendo in scena non solo il ricordo di una giovane vita spezzata, ma anche la determinazione a promuovere la sicurezza e il rispetto nella società. Il ritrovo è avvenuto lungo la strada che unisce Barcis e Piancavallo, con la partecipazione di autorità locali e volontari.Una cerimonia significativaAlle 11 di stamani, ora precisa deldel corpo, si è tenuta una cerimonia commemorativa che ha visto la presenza di diverse figure istituzionali e associazioni. Le amministrazioni comunali di Barcis e Piancavallo hcollaborato per dare vita a un evento che non solo ricordasse, ma che fungesse da monito contro la violenza.