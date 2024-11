Sport.quotidiano.net - Cicloturismo, Viaccia sugli scudi: cala il tris

Prato, 18 novembre 2024 – Grande festa aper la storica tripletta della Ciclistica, che per il terzo anno consecutivo si aggiudica il prestigioso Circuito Toscano Uisp di. La cerimonia di premiazione si è svolta nei locali della sede del gruppo, dove atleti, squadre e appassionati si sono riuniti per celebrare un'altra stagione di successi e convivialità.ilIl presidente Fausto Mati, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato non solo il valore sportivo della vittoria, ma soprattutto l'importanza del clima di amicizia e condivisione che caratterizza il gruppo: “È un successo che va oltre i numeri. La vera vittoria è l’atmosfera di serenità e il legame che siamo riusciti a creare tra tutti noi”. LE CLASSIFICHE (qui) Al termine delle premiazioni, un ricco buffet ha accolto i partecipanti, confermando lo spirito di accoglienza e di unione che rende la Ciclisticaun punto di riferimento per tutto il movimento cicloturistico toscano.