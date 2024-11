Ilrestodelcarlino.it - Barford insacca la bomba della ’mission impossible’. La febbre limita Faye, ottima prova di Cheatham

Jaylen(23 minuti, 2/5 da 2, 3/6 da 3, 4 rimbalzi, 1 recupero, 1 assist, 13 punti). Alterna falli ingenui a prodezze balistiche in attacco. Ha il merito dire la tripla del 49-54 da Mission Impossible a 4 minuti dal termine in un momento molto delicato del match. Voto: 6.5. Cassius WINSTON (23 minuti, 2/8 da 2, 2/3 da 3, 6/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 5 perse, 5 assist, 10 punti). Pagella difficilissima la sua. Per tre quarti sbaglia tutto lo sbagliabile, ma ha l’attenuante dell’imminente parto del suo primogenito e la testa, giocoforza, è a Reggio. A 100 secondi dal termine commette un passi clamoroso da 4 in pagella, ma l’ultimo giro di lancette è da killer consumato del parquet: canestro del 59-61, sull’ultima azione sbaglia il tiro ma a va prendersi il suo rimbalzo, subisce fallo, fa 1/2 ai liberi e regala la vittoria ai biancorossi.