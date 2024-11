Affluenza elettorale in Umbria | solo il 3779% nei primi giorni di votazione per le regionali

Gaeta.it - Affluenza elettorale in Umbria: solo il 37,79% nei primi giorni di votazione per le regionali

Facebook WhatsAppTwitter Le elezioniinhanno registrato un’sotto le aspettative, segnando un netto calo rispetto alla precedente consultazione del 2019. Con la chiusura dei seggi domenica alle 23, il Ministero dell’Interno ha comunicato cheil 37,79% degli aventi diritto si è recato alle urne. Questo dato evidenzia un interesse ridotto per le elezioni, che potrebbero subire ulteriori cambiamenti nelle prossime ore.Un calo significativo rispetto alle passate elezioniComparando il dato attuale con quello delle votazioni del 2019, il crollo è evidente. Allora l’si attestava al 64,69%, un numero considerevole che rimarca un coinvolgimento maggiore della popolazione. Esaminando il contesto, nel 2019 le votazioni si erano svolte in un’unica giornata, mentre quest’anno il primo giorno ha visto una partecipazione decisamente inferiore con circa 27 punti percentuali in meno.